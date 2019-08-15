https://static.news.ru/photo/e402031c-bf45-11e9-9703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты и оставил в СИЗО Кирилла Жукова. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление о заключении под стражу, вынесенное районным судом в отношении Кирилла Жукова, оставлено без изменения, — сказал пресс-секретарь суда.

2 августа Пресненский суд арестовал Жукова за участие в акции 27 июля до 27 сентября. Кроме него, фигурантами по этому делу проходят ещё 12 человек, они так же находятся под стражей.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти. В частности, следствие считает, что Жуков намеренно ударил по шлему сотрудника Росгвардии.

Ранее News.ru писал о том, что суд не стал арестовывать 13-го фигуранта дела 27 июля.