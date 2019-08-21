https://static.news.ru/photo/68a90e2e-c411-11e9-bce0-fa163e074e61_660.jpg Валерий Костенок Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на продление ареста ещё двоим фигурантам дела о массовых беспорядках — Валерию Костенку и Айдару Губайдулину. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Костенок — единственный из 15 фигурантов дела, кто признал вину.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ru писал о том, что следствие сняло подозрения в участии в беспорядках с режиссёра Васильева.