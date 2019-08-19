https://static.news.ru/photo/7456509e-c293-11e9-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Илья Яшин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Троицкий суд Москвы не стал рассматривать четвёртое административное дело в отношении Ильи Яшина. Все протоколы, включая четвёртый, были составлены на политика по ч.2 статьи 20.2 КоАП — нарушение правил организации митингов. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд вернул административный протокол в отношении Яшина в ОВД для устранения недостатков, — сказала пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

До этого по тому же правонарушению Яшин трижды был арестован на 10 суток — за акцию 14 июля, акцию на Трубной площади и за акцию 27 июля.

Ранее News.ru писал о том, что силовики задержали Илью Яшина на выходе из спецприёмника.