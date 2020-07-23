Суд арестовал политолога Фёдора Крашенинникова за неуважение к власти

https://static.news.ru/photo/aa2935a6-ccf1-11ea-98c5-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Крашенинников Фото: Sergei Fadeichev/TASS

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал политолога Фёдора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти и назначил административный арест сроком на 7 суток. Об этом сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Крашенинникова признали виновным по ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 000 рублей или административный арест до 15 суток.

Несмотря на то, что я официально самозанятый, судья решил, что штраф я заплатить не могу, — прокомментировал политолог.

Защита Крашенинникова намерена обжаловать решение.

Из протокола, который публикует Чиков, следует, что поводом для возбуждения дела стала фраза из поста Крашенинникова в его Telegram-канале, опубликованная 14 марта. Она имеет отношение к судьям Конституционного суда. В этот день они как раз приступили к рассмотрению предложенных президентом поправок в основной закон страны на соответствия их Конституции. В итоге они дали положительное заключение.

Как посчитала экспертиза, использованное в посте политолога выражение «носит унизительную и оскорбительную характеристику судей». Крашенинников выразился в неприличной форме, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, в данном случае судей Конституционного суда как органа, осуществляющего государственную власть», говорится в документе.

О задержании Крашенинникова стало известно ранее, 23 июля. Политолога остановили на улице и увезли для дачи показаний.

В 2019 году дома у политолога прошёл обыск в рамках дела об отмывании денег штабами и фондом Алексея Навального. В этом же году политолог получил штраф 30 тысяч рублей по делу о неуважении к судьям из-за комментария о повторном аресте соратника Навального Леонида Волкова. Позднее Крашенинников оспорил штраф через Европейский суд по правам человека.