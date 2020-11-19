Кашляющий Владимир Путин встревожил Ксению Собчак

https://static.news.ru/photo/89895460-2a5d-11eb-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Кашель президента Владимира Путина на совещании с членами правительства встревожил телеведующую Ксению Собчак. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня». Правда, не вполне понятно, озаботилась здоровьем главы государства она всерьёз либо это тонкая политическая ирония.

Собчак опубликовала фрагмент проходившего по видеосвязи совещания.

Владимир Владимирович кашляет... Тревожно... — цитирует телеведущую «Царьград».

На кадрах глава государства говорит о снижении стоимости нефти и о текущих финансовых проблемах. Несколько раз у президента запершило в горле, в результате он был вынужден прерваться.

Ничего экстраординарного на видео, впрочем, нет.

Как писал NEWS.ru ранее, в тот момент Путин вёл разговор по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым. Когда речь зашла о бюджетных проблемах, президент начал кашлять. Он попросил прощения и прижал ко рту кулак, но сдержать кашель получилось не сразу. Через несколько секунд президент смог справиться с приступом и продолжил речь о необходимости помощи российским регионам.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что со здоровьем российского лидера всё в порядке.