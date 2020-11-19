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Кашляющий Владимир Путин встревожил Ксению Собчак

14:28, 19 ноября 2020 243
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Кашель президента Владимира Путина на совещании с членами правительства встревожил телеведующую Ксению Собчак. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня». Правда, не вполне понятно, озаботилась здоровьем главы государства она всерьёз либо это тонкая политическая ирония.

Собчак опубликовала фрагмент проходившего по видеосвязи совещания.

Владимир Владимирович кашляет... Тревожно...цитирует телеведущую «Царьград».

На кадрах глава государства говорит о снижении стоимости нефти и о текущих финансовых проблемах. Несколько раз у президента запершило в горле, в результате он был вынужден прерваться.

Ничего экстраординарного на видео, впрочем, нет.

Как писал NEWS.ru ранее, в тот момент Путин вёл разговор по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым. Когда речь зашла о бюджетных проблемах, президент начал кашлять. Он попросил прощения и прижал ко рту кулак, но сдержать кашель получилось не сразу. Через несколько секунд президент смог справиться с приступом и продолжил речь о необходимости помощи российским регионам.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что со здоровьем российского лидера всё в порядке.

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