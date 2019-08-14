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Пресненский суд арестовал гражданского активиста Константина Котова. Ему вменяют статью 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, известную как «дадинская». Об этом сообщает пресс-служба суда.

«14 августа 2019 года Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Константина Александровича сроком на 1 месяц 29 суток, т.е. до 12 октября 2019 года», — сказала пресс-секретарь суда.

Более 50 человек решили поручиться за Котова. Политик Григорий Явлинский, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, правозащитница Виктория Ивлева просили не арестовывать его и предложили залог в размере 300 тысяч рублей.

Котова задержали 10 августа после митинга на проспекте Сахарова, но позже отпустили. В ночь на 13 августа у него прошёл обыск, затем он был допрошен в СК.

Следствие считает, что обвиняемый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах.

Пока единственным осуждённым по статье 212.1 УК стал Ильдар Дадин. В 2017 году Президиум Верховного суд отменил приговор.

Ранее News.ru писал о том, что участник митинга 10 августа стал фигурантом уголовного дела.