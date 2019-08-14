Пресненский суд арестовал гражданского активиста Константина Котова. Ему вменяют статью 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, известную как «дадинская». Об этом сообщает пресс-служба суда.
«14 августа 2019 года Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Константина Александровича сроком на 1 месяц 29 суток, т.е. до 12 октября 2019 года», — сказала пресс-секретарь суда.
Более 50 человек решили поручиться за Котова. Политик Григорий Явлинский, писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович, правозащитница Виктория Ивлева просили не арестовывать его и предложили залог в размере 300 тысяч рублей.
Котова задержали 10 августа после митинга на проспекте Сахарова, но позже отпустили. В ночь на 13 августа у него прошёл обыск, затем он был допрошен в СК.
Следствие считает, что обвиняемый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах.
Пока единственным осуждённым по статье 212.1 УК стал Ильдар Дадин. В 2017 году Президиум Верховного суд отменил приговор.
Ранее News.ru писал о том, что участник митинга 10 августа стал фигурантом уголовного дела.