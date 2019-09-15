https://static.news.ru/photo/e1a68c46-d7d2-11e9-8b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Санкт-Петербург Live/vk.com

Митинг «Свободу студентам, свободу университетам!» прошёл на площади Ленина в Петербурге. Его участники требовали прекратить дело на участников протестных выступлений 27 июля в Москве, а также выступали против преследования за посты в соцсетях и недофинансирования вузов.

В акции приняло участие около 50 человек, пишет « Закс.ру ».

Как заявил организатор мероприятия, активист студенческого профсоюза Community Михаил Федорченко, необходимо добиться освобождения «узников 27 июля» и других митингов.

Кроме этого, участники высказались против «приказа 3773/1», изданного ректором СПбГУ Николаем Кропачёвым в апреле. Согласно этому распоряжению, учебный курс может быть открыт, если на него запишется не менее десяти человек. Противники новации полагают, что узкоспециализированные курсы просто не будут читаться, кафедры расформируют, а преподаватели лишатся работы.

По информации корреспондентов журнала DOXA , рядом с местом проведения митинга было много полицейской техники и машины с аппаратурой для подавления связи.

Как писал News.ru, 14 сентября участники прошедшего в Москве «Парада студенчества» развернули баннер в защиту находящегося в СИЗО аспиранта Азата Мифтахова по подозрению в якобы нападении на офис «Единой России».