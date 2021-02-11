Студентам сделают перерасчёт за «коронавирусное» обучение на дому

https://static.news.ru/photo/149f3366-6cdb-11eb-b383-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в весеннюю сессию рассмотрит законопроект о снижении платы за обучение в вузах. Институты обязаны будут сделать перерасчёт, если на время пандемии перевели студентов на дистанционное обучение.

Депутаты аргументируют это тем, что качество обучения на удалёнке сильно упало, а деятельность преподавателей сводилась к рассылке заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного изучения, пишет «Парламентская газета».

Авторы законопроекта отмечают, что с переводом на дистанционное обучение фактическая вовлечённость студентов в процесс обучения свелась к нулю. А педагоги не в силах на расстоянии проверить качественное усвоение знаний.

Снижение платы позволит вузам более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам — получить компенсацию за существенно изменившиеся условия обучения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобрнауки переводит всех российских студентов на очную форму обучения с 8 февраля. Соответствующий указ подписал глава ведомства Валерий Фальков.