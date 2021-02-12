Стрелков: война в Донбассе может кончиться появлением Новороссии

https://static.news.ru/photo/5d014ad0-6eb2-11eb-a275-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Вооружённый конфликт в Донбассе теоретически может закончиться воссозданием конфедеративного союза Новороссия, который был заморожен в 2015 году. Такое мнение высказал экс-министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков.

Чтобы завершить затянувшийся конфликт, необходима решительная победа одной из сторон, считает он.

Третьего фактически не дано. Либо Украина одержит эту победу, зачистит ЛНР и ДНР и перенесёт боевые действия на границу Крыма, либо РФ нанесёт решительное военное поражение Украине, разгромное военное поражение, принудив к капитуляции и воссоздать проект «Новороссия», — цитирует Стрелкова URA.ru.

Однако, считает экс-глава Минобороны ДНР, на данном историческом этапе вероятность возобновления шагов по воссозданию Новороссии мала по причине того, что на Украине сейчас «фактически внешнее управление». Заокеанские наставники, считает Стрелков, могут бросить её в атаку на республики Донбасса. При этом совершенно не очевидно, что Россия сможет отстоять их и перейти в контрнаступление, заявил он.

В июне 2014 года самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики объявили о намерении объединиться в конфедеративное государство — Союз народных республик, или Новороссия. Однако уже через год действие соглашения было приостановлено. О реанимации проекта говорил бывший глава ЛНР Валерий Болотов в 2016 году, но этого так и не произошло.

В декабре 2020 года бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль предположил, что Украина в ближайшее время может лишиться ещё нескольких регионов, так как проект «Новороссия» не был завершён. Однако украинский политолог Михаил Погребинский выразил уверенность, что опасности в вероятном возвращении к созданию конфедерации нет. По его мнению, реализация проекта возможна только при полномасштабной войне, предпосылок к которой сейчас не имеется.