Стрелков считает, что Донбасс не выдержит эскалации конфликта с Украиной

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Власти самопровозглашённых республик Донбасса (ДНР и ЛНР) не имеют достаточно ресурсов, которые можно было бы мобилизовать в случае эскалации конфликта. Об этом журналистам заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Республики не смогут отреагировать на эти действия ровным счётом никак по одной простой причине, потому что возможности у республик призвать резервистов, вооружить их и бросить в бой, просто нет. Вот как будет на это реагировать Российская Федерация, вот это вопрос, — заявил Стрелков URA.RU.

По его мнению, многое будет зависеть от поведения российского руководства. При этом, по словам Стрелкова, новый виток вооружённого противостояния на востоке Украины неизбежен.

Как сообщал NEWS.ru, в конце февраля Игорь Стрелков предрёк скорое наступления Вооружённых сил Украины на востоке страны. Он напомнил слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который заявил о планах Киева восстановить контроль над территориями на востоке страны до 2025 года. При этом он сослался на программу управления госграницей. Стрелков полагает, что это заявление было сделано для отвода глаз.