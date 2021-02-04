Стрелков рассказал, когда Киев нападёт на ДНР

https://static.news.ru/photo/2a5e57c0-66cf-11eb-afdc-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Полномасштабное наступление Киева на Донбасс начнётся, когда украинские власти будут окончательно уверены, что Россия не вмешается в конфликт. Такое мнение выразил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его словам, есть ещё один вариант развития событий. Украина может напасть на Донбасс в случае, если будет уверена в полной поддержке со стороны США. Стрелков подчеркнул, что наступление на ДНР может начаться когда угодно, поэтому нет смысла давать прогнозы относительно возможных сроков. И если Киев всё же нападёт, то ДНР и ЛНР не смогут долго сами противостоять натиску, ведь их техническое оснащение оставляет желать лучшего.

Бывший министр обороны самопровозглашённой республики не смог предположить, как на военные действия отреагирует Москва. Однако он уверен в том, что после захвата Донбасса Украина начнёт оказывать давление на Крым.

Дальше начнутся провокации по Крыму. Украина будет сосредотачивать свою войсковую группировку напротив перешейков, проводить вооружённые провокации намного более масштабно. Ну, а здесь, в РФ, начнётся новый виток политического кризиса, — цитирует Стрелкова портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, война на юго-востоке Украины может закончиться только победой одной из противоборствующих сторон. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.