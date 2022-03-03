Стрелков объяснил, почему армии РФ не стоит штурмовать Мариуполь

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с «Радио 1» предположил, что укрепившийся в Мариуполе противник подготовился к штурму города и не выпускает оттуда население, а значит, при попытке атаковать город будут большие потери среди населения. Он предложил «плотно заблокировать» город.

Я надеюсь, что наши войска не будут его (Мариуполь. — NEWS.ru) штурмовать, потому что противник там подготовился именно к такого рода боям: не выпускает оттуда население, что приведёт к большим разрушениям и жертвам. Я полагаю, что город, конечно же, надо блокировать плотно, а войска направить на развитие наступления на других участках, — уточнил Стрелков.

Он также посчитал крайне важным для развития операции обезвреживание противника в Волновахе. По словам Стрелкова, теперь южная группировка военных, которая действует под Николаевым, может получать ресурсы непосредственно из Ростова, а не через Крымский мост.

Ранее Стрелков заявил, что Россия должна нанести Украине сокрушительный удар, чтобы закончить военный конфликт до того, как Киев получит гуманитарную и военную помощь от зарубежных стран. При этом он заявил, что российская спецоперация в Донбассе уже приобрела иной масштаб.