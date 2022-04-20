Стрелков назвал «единственно верный» способ взятия «Азовстали»

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с «Радио 1» заявил, что украинских военнослужащих стоит «заблокировать» на территории комбината «Азовсталь», чтобы избежать человеческих жертв. По его мнению, находящиеся там военные в любом случае рано или поздно сдадутся из-за дефицита боеприпасов и продовольствия.

Сдаться — они рано или поздно сдадутся, а вот людей, которые погибнут при попытке их оттуда выбить пораньше, мы не вернём. Логично было бы не торопиться, оставить их там заблокированными. Сейчас с военной точки зрения это единственное правильное решение, — подчеркнул Стрелков.

Накануне российские войска обстреляли комбинат «Азовсталь» агитационными снарядами, в которых находились листовки с объяснением, как правильно сдаваться. Об этом сообщил корреспондент Семён Ерёмин. Он отметил, что у военных из России нет задачи убить кого-либо при обстреле.

Однако подавляющее большинство украинских военных отказались от предложения Минобороны России сложить оружие и добровольно выйти с «Азовстали». Боевые действия продолжились.