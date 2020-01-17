https://static.news.ru/photo/6f80938a-3968-11ea-9e62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегию по национальной безопасности Украины по снятию напряжённости в отношениях с Россией оценили в Госдуме. Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин отметил, что напряжённость между государствами сохраняется.

Судя по действиям Украины, считает депутат, Россию там рассматривают «далеко как не братское государство».

К великому сожалению, несмотря на различные действия со стороны Украины, связанные с обменом пленными, некоторая напряжённость по отношению к нашей стране сохраняется, — цитирует Швыткина RT.

Депутат уверен, что Украина ожидает от России «агрессии». Но это не соответствует действительности.

Украина должна двигаться в сторону России, а не от неё, — заметил Швыткин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая стратегия национальной безопасности Украины оговаривает меры по снижению напряжённости в отношениях с РФ. В документе предлагается «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжённости в двухсторонних отношениях».