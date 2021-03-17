«Страшная тайна»: Хазин отреагировал на слухи о новых «чистках» в элитах

https://static.news.ru/photo/efb83954-872d-11eb-9c8c-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Хазин/facebook.com

Экономист Михаил Хазин, неоднократно высказывавшийся о грядущих отставках в высших эшелонах российской власти, прокомментировал новости о возможных увольнениях целого ряда губернаторов регионов РФ.

Ситуация становится напряжённой ближе к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое, как ожидается, пройдёт в очном режиме. При этом, по словам Хазина, назвать имена чиновников, которые могут лишиться своих должностей, сегодня не представляется возможным. Он повторил в эфире «Царьграда», что «чистка» может коснуться либеральной части финансово-экономического блока, к которому Хазин относит главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, руководителя «Сбера» Германа Грефа и министра финансов Антона Силуанова.

По мнению экономиста, они являются «западными банкирами», которые с 1991 года устанавливали новый порядок в России вместе с экс-министром финансов Егором Гайдаром. Хазин утверждает, что они преследовали цель не допустить в РФ источников внутреннего роста и помешать укреплению рубля. Например, глава Банка России Набиуллина, по словам Хазина, работала над тем, чтобы нацвалюту было невыгодно вкладывать в реальный сектор экономики.

Я вам открою страшную тайну. Во времена СССР одним из главных источников инвестиций, например в строительство предприятий, были сбережения граждан в сберкассах. Сегодня Сбербанк тратит деньги куда угодно, но не на инвестиции в реальный сектор, — заявил Хазин.

Несмотря на неэффективность и деструктивность действий этих чиновников, уволить их не так просто, заверяет экономист. Кроме того, отставка одного из них не даст реального результата — необходимо увольнять всю команду. По словам Хазина, она подобна «грибнице», у которой «корневище» находится на Западе.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кадровые решения в отношении глав российских регионов не будут зависеть от выборов в Государственную думу. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой выборы губернаторов осенью 2021 года пройдут минимум в восьми регионах. В трёх регионах состоятся непрямые голосования: в Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Глав исполнительной власти изберут местные парламенты.