«Страшная махинация»: Захарова о действиях США в отношении школьников из РФ

https://static.news.ru/photo/c817f93e-7f5e-11ea-948c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала действия американских властей в отношении российских школьников, застрявших в США.

По словам Захаровой, Госдеп потребовал от России забрать детей на родину, но не предоставил никакой информации о них. На запросы российского посольства, рассказала представитель МИД, американская сторона не предоставила ни одной фамилии, номера телефона и даже города, в котором находятся школьники. Захарова считается что учиться в Соединённых Штатах детей отправили «по большому счёту тайно».

То есть пойди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого, но при этом вывези, потому что Соединённые Штаты Америки, как они заявили, будут накладывать новые санкции на те страны, которые не заберут своих людей, — сказала представитель МИД в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Как писал NEWS.ru ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал российским родителям не отправлять своих детей на обучающие программы в США, так как они не защищены международно-правовыми договорённостями. В пример он привёл недавний случай, когда выяснилось, что 74 российских школьника оказались в США без ведома российских властей. Они попали туда по программе обмена, которую, по его словам, курирует Госдеп США.