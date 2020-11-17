Страны БРИКС приняли совместную Московскую декларацию по итогам переговоров

https://static.news.ru/photo/57ff2a34-28df-11eb-94be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Московскую декларацию, антитеррористическую стратегию БРИКС и обновлённую стратегию экономического партнёрства объединения до 2025 года одобрили по итогам саммита, рассказал глава РФ Владимир Путин. Мероприятие прошло в онлайн-режиме.

В целом мы предполагаем утвердить сегодня подготовленную к саммиту Московскую декларацию, в которой отражены общие оценки положения дел в мире, подведены итоги российского председательства, намечены перспективные направления и долгосрочные ориентиры нашего сотрудничества в рамках организации, — цитирует президента РФ ТАСС.

Политик предложил считать перечисленные бумаги принятыми, так как никто не возразил против их одобрения. Путин также прокомментировал международную обстановку. По его словам, политическое урегулирование в Сирии требует многих усилий. Политик отметил, что риск обострения ситуации сохраняется в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в Персидском заливе.

Руководитель государства добавил, что по-прежнему серьёзные угрозы исходят от международного терроризма и наркоторговли. Путин констатировал, что масштабы киберпреступности заметно возросли. Российский президент также рассказал, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. Он отметил, что Москва предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин спровоцировал лингвистическую заминку на саммите стран БРИКС — межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Политик поставил в тупик переводчиков, вспомнив старую русскую мудрость.