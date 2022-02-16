Столтенберг заявил о росте количества российских сил возле границ Украины

НАТО пока не может дать точную оценку количества российских сил у границ Украины, однако утверждает, что их количество в последнее время растёт. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, которого цитирует ТАСС. Генсек подчеркнул, что НАТО «продолжит обличать агрессивные планы России», чтобы осложнить возможную агрессию против Украины.

Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тысяч военных, но их число росло все последние недели, — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины, но «получает сигналы» о готовности к дипломатическому урегулированию ситуации.

Ранее итальянский политолог Лучо Караччоло заявил, что президент РФ Владимир Путин одержал тактическую победу над Западом в ходе переговоров вокруг украинского кризиса. По его словам, российский лидер начал дискуссию об архитектуре безопасности в Европе, вернул России одну из ведущих ролей в мире, а также гарантировал невступление Украины в НАТО.

Он добавил, что у России не было намерения вторгаться на Украину, так как это стало бы провалом политической линии, согласно которой украинский народ является братским для русских. Украинцы же поняли, что могут рассчитывать на поддержку Европы и США только до определённой степени.