Столтенберг: санкции США против Турции вызвали сожаление в НАТО

https://static.news.ru/photo/6cf72dcc-3ef3-11eb-bd59-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение властей Соединённых Штатов Америки ввести санкции против партнёра по Альянсу Турции за покупку ею российских систем ПВО С-400 вызывает сожаление в самом блоке, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 декабря 2020 года во время брифинга в Брюсселе (Бельгия).

Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400, — приводит слова дипломата сайт НАТО.

Одним из основных тезисов является техническая несовместимость С-400 в Турции с системой ПВО НАТО. Но в штаб-квартире организации никогда не уточняли, каким образом стоящие на вооружении Греции комплексы предыдущего поколения С-300 без проблем прошли интеграцию.

Потенциальным ответом Турции на американские санкции за приобретение российских ЗРС С-400 может стать укрепление региональных блоков. Так, аналитики ожидают, что теперь Анкара будет стремиться к демонстрации высокого качества отношений с Москвой в Чёрном море, с которым у турецкого руководства связаны определённые экономические ожидания. Впрочем, есть мнение, что президент Реджеп Тайип Эрдоган способен предпринять и явные конфронтационные шаги в отношении американцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия России угрожают стабильности в Средиземном море, так как Кремль распространяет дезинформацию, подрывает суверенитет и сеет хаос, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео. Он также считает, что Москва использует для этого разные методы, в том числе и разжигание конфликтов между государствами.