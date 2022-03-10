Столтенберг призвал европейских членов НАТО увеличить оборонные бюджеты

Североатлантический альянс призвал всех европейских союзников увеличить свои оборонные бюджеты, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости. Он считает, что последствия военной спецоперации на Украине коснутся европейских стран.

Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты. Спецоперация России будет иметь последствия для всех нас, — сообщил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, так как это приведёт к большому числу жертв.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.