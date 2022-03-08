Столтенберг объяснил, зачем НАТО усилила присутствие на востоке

НАТО должна гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы этого государства, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге, передаёт ТАСС. Так он объяснил усиление присутствия структуры на востоке.

Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчётах в Москве, НАТО значительно усилила своё присутствие на востоке Альянса, у нас 130 самолётов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря, развёрнуты тысячи дополнительных военных в регионе, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО готова защищать «каждый дюйм территории Альянса».

Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, действия США и НАТО по расширению Альянса на восток сыграли важную роль в эскалации конфликта на Украине. В свою очередь, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, Евросоюз и НАТО к равному диалогу с Москвой.

По мнению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, страны — участницы Альянса виноваты в ситуации на Украине, поскольку в течение многих лет игнорировали обеспокоенности России и увеличивали напряжение в регионе.