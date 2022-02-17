Столтенберг анонсировал проведение учений НАТО в Грузии до конца года

НАТО проведёт военные учения в Грузии до конца года, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран — участниц организации. Таким образом он ответил на вопрос о возможности проведения учений в Грузии в марте, не назвав конкретную дату учений. Его слова приводит ТАСС.

Позднее в этом году в Грузии пройдут учения, НАТО будет в них участвовать, — заявил Столтенберг.

Ранее Минобороны Грузии сообщило, что учения «Грузия — НАТО 2022» состоятся в марте на территории Совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО в Крцаниси вблизи Тбилиси. Учениями от планировки до исполнительной фазы будет руководить грузинская сторона, в тренинге примут участие более 20 членов и партнёров НАТО. В последний раз командно-штабные учения Грузии и НАТО прошли в 2019 году.

Грузия начала сотрудничество с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом Альянса. Об этом же заявлял и президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» продолжила курс на интеграцию в НАТО наряду с «поэтапной нормализацией отношений с РФ».