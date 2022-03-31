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«Столетняя мечта осетин»: Меняйло о вхождении Южной Осетии в состав России

Во Владикавказе поддержали идею вхождения Южной Осетии в состав России
13:41, 31 марта 2022
«Столетняя мечта осетин»: Меняйло о вхождении Южной Осетии в состав России Фото: Vladimir Mayorov/Russian Look/Global Look Press
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поддерживает идею вхождения Южной Осетии в состав РФ, заявили в пресс-службе руководителя российского региона. Во Владикавказе добавили, что «это столетняя мечта осетинского народа, разделённого волею судеб».

Северная Осетия не может не поддерживать эту идею (вхождение Южной Осетии в состав России. — NEWS.ru), потому что это столетняя мечта осетинского народа, который всегда был и оставался единым народом, волею судеб разделённым на две части. Эту идею, он (Сергей Меняйло. — NEWS.ru), конечно, поддерживает, — отметили в пресс-службе главы Северной Осетии.

В случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы объединиться с Северной Осетией, заявил президент республики Анатолий Бибилов в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что объединение Осетии необходимо, а вопросы о том, кто будет главой единого субъекта Федерации и где будет правительство, — это уже технические вопросы.

Он также отметил, что объединение Осетии является жизненно необходимым для народа республики. По его словам, необходимо будет провести плебисцит, «обязательно спросить мнение народа». Глава Южной Осетии также пояснил, что вопросы, кто будет главой единого субъекта Федерации и где будет правительство, — являются техническими и их можно решить.

Накануне Бибилов заявил, что в ближайшее время республикой будут приняты юридические шаги для того, чтобы войти в состав России. Он сказал, что объединение с Россией составляет стратегическую задачу региона.

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