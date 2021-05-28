Стивен Сигал за Россию и за правду

Действительно, партия «Справедливая Россия — За правду!» буквально на старте предвыборной кампании, в которой ей не сулили даже скромного успеха, решила устроить «выстрел в опере». И готова явить избирателям сразу два козыря: один — имиджевый, а другой — программный.

Во-первых, как утверждают, уже завтра звезда боевиков и мастер восточный единоборств Стивен Сигал под фотовспышки созванной прессы должен получить партбилет. Со времён превращения американского специалиста по боям без правил Джеффри Монсона в депутата красногорского горсовета по списку «Единой России» ничего подобного последние годы наш политический мир не видел. Правда, Сигал — гражданин мира сразу с несколькими паспортами, включая и российский, а потому в выборах принять участие не сможет по причине известных, теперь и конституционных ограничений.

Но, во-первых, его некогда атлетичную фигуру можно широко использовать в пропаганде на партийных билбордах всего лучшего и светлого, за что, собственно, Стивен годами и боролся на экране. А во-вторых, после вступления в объединённую партию Захара Прилепина с его командой, у Сергея Миронова практически не было достойных информационных поводов, возвращающих его сложную партию в общенациональную информационную повестку. А пятничное воссоединение Сигала с российской большой политикой на выходных с удовольствием покажут все итоговые программы. Правда, боюсь, что теперь до конца сентября на наши домашние экраны закрыт путь для его героических фильмов, которые соперники «справедливороссов» в праве счесть разновидностью скрытой предвыборной рекламы. Впрочем, может это и неплохо.

Сергей Миронов Сергей Булкин/NEWS.ru

Но для более возрастного избирателя куда интереснее выглядит буквально угроза Сергея Миронова внести ещё до окончания работы нынешнего состава Госдумы законопроект о введении в стране безусловного базового дохода для граждан. Иными словами, поставить вопрос о праве россиян на выплаты, которые в Европе называют гарантированным минимальным доходом.

Идея о таком гарантированном доходе для каждого совершеннолетнего вне зависимости от его деятельности или, наоборот, полной бездеятельности давно носится в воздухе. Об этом много рассуждали и в Финляндии, и в Швейцарии. Но, например, в альпийской республике такое предложение восторга не вызвало, поскольку вместо дождя из золота швейцарцев лишили бы других многочисленных льгот, а потому там идея пока не прошла.

Хитрость Миронова же заключается в том, что его фракция внесёт законопроект, который сможет всерьёз рассмотреть только Госдума уже VIII созыва. Но саму броскую идею партия сможет фактически положить в основу своей предвыборной кампании, на все лады расхваливая себя, как силу, нашедшую, наконец, панацею от нашей массовой бедности. Ну, а потом, вероятно, идею или, скорее, лозунг отправят в долгий ящик, как уже отправили вариант введения продуктовых карточек для неимущих.

Но партия свою партию сыграет. Главное ведь прокукарекать, а там хоть и не рассветай. Притом, что идея базового дохода, как замена нынешних различных льгот и выплат населению, всё равно будет на экспертном уровне прорабатываться. Избравшимся же на её волне депутатов это уже вряд ли будет сильно волновать.