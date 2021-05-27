Стивен Сигал вступит в «Справедливую Россию»

Актёр Стивен Сигал принял решение вступить в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
По словам представителя партии, артист
Ранее он был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к «Справедливой России — За Правду», — отметил он.
Новый член партии продолжит заниматься вопросами экологии, в особенности борьбой с загрязнением окружающей среды. На заседании он представит план по работе в этой сфере.
В 2020 году Сигал говорил, что очень хочет наладить отношения между США и Россией, однако сделать это сейчас очень сложно из-за антироссийской пропаганды. По его словам, в Интернете очень много фейковых новостей, направленных против России.
Актёр был членом партии Захара Прилепина «За правду», которая в 2021 году объединилась со «Справедливой Россией». Он возглавлял партийный экологический проект, одной из основных задач которого было сохранение озера Байкал.