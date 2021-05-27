Стивен Сигал вступит в «Справедливую Россию»

https://static.news.ru/photo/41c92562-bef3-11eb-aae7-96000091f725_660.jpg Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Стивен Сигал принял решение вступить в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам представителя партии, артист получит партийный билет в рамках заседания палаты депутатов, которое состоится 29 мая.

Ранее он был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к «Справедливой России — За Правду», — отметил он.

Новый член партии продолжит заниматься вопросами экологии, в особенности борьбой с загрязнением окружающей среды. На заседании он представит план по работе в этой сфере.

В 2020 году Сигал говорил, что очень хочет наладить отношения между США и Россией, однако сделать это сейчас очень сложно из-за антироссийской пропаганды. По его словам, в Интернете очень много фейковых новостей, направленных против России.

Актёр был членом партии Захара Прилепина «За правду», которая в 2021 году объединилась со «Справедливой Россией». Он возглавлял партийный экологический проект, одной из основных задач которого было сохранение озера Байкал.