Года два назад в студенческой среде пошла «движуха» за подъём стипендий до классического МРОТа. Были и выступления и петиции. Но в ситуации сокращения бюджетных мест и достаточно скромных ассигнований на образование те требования выглядели простым сотрясанием воздуха. Более того, активисты неожиданно получили своеобразный «зеркальный» ответ от тогдашнего вице-премьера Аркадия Дворковича. Молодой политик, явно не забывший собственные студенческие годы, выступил вообще за отмену всяческих стипендий. Мотивировка его была из серии пресловутого социал-дарвинизма: дескать, на любую стипендию прожить всё равно нельзя. А потому студенты с молодых ногтей стремятся всячески подработать. И это, мол, прекрасно, пусть сразу начинают сочетать учёбу и теорию с повседневной практикой.

Заявление вице-премьера было столь шокирующим, что его поспешил опровергнуть сам президент. Многие решили, что это вообще хорошо разыгранная комбинация, дабы глава государства мог лишний раз попенять «скверным боярам». Однако, скорее всего, Дворкович, сын известного шахматиста и судьи, отразил свой взгляд на порядок государственных социальных обязательств, который был вообще характерен для определённого общественного слоя. Ещё раньше за отмену стипендий высказывался и его тогдашний коллега Александр Хлопонин.

Теперь ситуация в стране принципиально другая. Власти предпринимают серию усилий для того, чтобы в переломный политический момент, в ситуации реформирования государственной системы в стране не разрушился бы социальный мир. Этим во многом объясняются и новые социальные выплаты молодым семьям, и стимулирование рождаемости, и предложение о включении в текст конституции положения об индексации пенсий. Похоже, что не охваченным «золотым дождём» до последнего момента оставалось студенчество, которое, как мы знаем по опыту других стран, всегда является «горючим материалом» для любых революций и беспорядков. И вот один за другим наши политики начинают прислушиваться к давно озвученным студенческим требованиям и выражать готовность действительно качественно поднять выплаты будущему страны. За увеличение стипендий до размера МРОТ уже высказалась глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Ей вторит и член Общественной палаты РФ Наталья Починок, которая, к слову, сама является ректором Российского государственного социального университета.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Словом, в нынешней ситуации роста социальных обязательств государства вряд ли кто рискнёт оппонировать столь влиятельным и прозорливым дамам. Пока же обычная стипендия составляет 1 484 рубля, а социальная — 2 227. В среднем, как считается, студенты получают от государственных щедрот 3 139 рублей. А поднимать её предлагают не менее, чем до величины МРОТ. Естественно, что такое предложение не вызовет восторга ни у премьера Михаила Мишустина, ни у главы Минфина Антона Силуанова. Тем более, что им и так необходимо изыскать в бюджете триллионы для выполнения нацпроектов и уже объявленных новых социальных льгот.

Но, видимо, вопрос о стипендиях давно назрел. Государству просто необходимо продемонстрировать заботу о будущей интеллигенции. В конце концов, стипендии, право на них — это тоже дополнительный инструмент контроля над горячими юношескими головами. А их можно «лишиться», например, за участие в несанкционированных политических акциях.

Весьма характерно, что разговоры о повышении стипендий возникли на фоне предложения нового министра труда Антона Котюкова, наоборот понизить цифры прожиточного минимума, что было воспринято как очень неудачный дебют только что сформированного правительства. Видимо, сейчас от команды Мишустина ждут, наоборот, шагов, укрепляющих новый социальный контракт с гражданам. И, конечно, с молодёжью.