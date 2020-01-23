https://static.news.ru/photo/f5519272-3dd5-11ea-b00b-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Mateusz Marek/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

В статье премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне отчётливо видны попытки манипуляции истории в политических целях. Так на публикацию отреагировал историк Владимир Симиндей.

По словам эксперта, статья его крайне удивилась. Симиндей возмутился тем, что польские историки не смогли снабдить главу правительства страны «вменяемыми» формулировками о военных событиях.

Мы видим усиленные манипуляции историей в политических целях. Основной посыл данной статьи польского премьера является пропагандистским. Для этого выбран соответствующий инструментарий — газета Politico, рассчитанная на довольно специфическую западную аудиторию, — приводит RT слова Симиндея.

Историк заявил: в статье польского политика просматривается откровенный антироссийский настрой. Подобные вещи недопустимы для международных отношений.

Моравецкий в своей публикации обвинил советские войска в бездействии, заявив, что «Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы» на уничтожение польской столицы, разрушенной после Варшавского восстания.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне. Она назвала публикацию «самоубийством».