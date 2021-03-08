Старейший губернатор России решился на пятый срок

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Об этом сообщил он сам, заявив, что готов продолжать работу.
По словам политика, который возглавляет Ульяновскую область с 2005 года, он намерен сделать ещё «очень много добрых дел» для местных жителей.
У меня есть хорошая команда, и у нас есть замечательная предвыборная программа «Ульяновская область — только вперёд», —
цитируетМорозова ТАСС.
Он отметил, что рассчитывает на народную волю населения и на поддержку федеральных властей, в том числе — президента России.
Морозов является старейшим губернатором в России, который дольше других своих коллег сохранял свою должность. В 2016 году он заступил на четвёртый срок.
Очередные выборы главы Ульяновской области намечены на 19 сентября.
Ранее, как писал NEWS.ru, политологи спрогнозировали итоги предстоящих выборов в Государственную думу.