Старейший губернатор России решился на пятый срок

https://static.news.ru/photo/f42e3238-80b9-11eb-910c-96000091f725_660.jpg Сергей Морозов Фото: facebook.com/morozovsi

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен участвовать в выборах главы региона в 2021 году. Об этом сообщил он сам, заявив, что готов продолжать работу.

По словам политика, который возглавляет Ульяновскую область с 2005 года, он намерен сделать ещё «очень много добрых дел» для местных жителей.

У меня есть хорошая команда, и у нас есть замечательная предвыборная программа «Ульяновская область — только вперёд», — цитирует Морозова ТАСС.

Он отметил, что рассчитывает на народную волю населения и на поддержку федеральных властей, в том числе — президента России.

Морозов является старейшим губернатором в России, который дольше других своих коллег сохранял свою должность. В 2016 году он заступил на четвёртый срок.

Очередные выборы главы Ульяновской области намечены на 19 сентября.

Ранее, как писал NEWS.ru, политологи спрогнозировали итоги предстоящих выборов в Государственную думу.