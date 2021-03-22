Стало известно, возглавит ли Путин «Единую Россию» на выборах в ГД

https://static.news.ru/photo/3bad69f0-8b6c-11eb-bc83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин вряд ли возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму. Этот сценарий маловероятен, так как у партии сами по себе хорошие перспективы, а Кремль видит в варианте с Путиным серьёзные минусы.

О том, что президент не будет возглавлять список единороссов на выборах в ГД-2021, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в администрации президента. Но окончательное решение всё же остаётся за главой государства.

Хорошие выборные перспективы даже без российского лидера у партии подтверждают и эксперты. Если же Путин всё же решится и возглавит список ЕР, то станет бесполезной работа по созданию малых партий и обновлению «Справедливой России». Результат же партии власти будет вновь интерпретироваться как результат самого президента.

Как считает политолог Глеб Павловский, глава государства может возглавить партийный список только в случае каких-то очень серьёзных проблем в экономике или исходя их неких собственных интересов.

При этом состав новой Думы будет важен для президента, так как она должна быть управляемой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал свою пятёрку членов ЦИК РФ, завершив процесс формирования нового состава Центральной избирательной комиссии. Центризбирком состоит из 15 членов, пятерых из них назначает президент, пятерых — Совет Федерации и ещё пятерых — Госдума.