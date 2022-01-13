Стало известно, почему экс-мэр Ярославля отказался просить об УДО

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, находящийся в колонии по обвинению в получении взятки, отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении, так как руководство колонии изменило его характеристику с положительной на отрицательную. Об этом NEWS.ru рассказала его общественный защитник Светлана Ефимова. По её словам, документ переделали после появления в СМИ информации, что политик хочет просить об УДО.

Когда суд принял ходатайство [об УДО] и об этом написали СМИ, началось активное движение вокруг него. Сначала приезжал начальник управления, потом созвали внеочередную комиссию из тех же людей, которые входили в состав комиссии [в первый раз, когда выдали положительную характеристику]. Характеристика была переделана, акценты были сделаны на его пребывании ещё в Коровниках и «Матросской тишине» (СИЗО в Ярославле и Москве соответственно. — NEWS.ru), — рассказала она.

Собеседница отметила, что у Урлашова во время пребывания в следственных изоляторах было несколько взысканий: из-за личного конфликта с сотрудником ФСИН Сергеем Ефремовым, который теперь отбывает наказание за пытки, а также за помощь инвалиду. При этом причина взысканий подробно не фиксируется в документах.

Замечание либо снимается автоматически через год, либо оспаривается через суд. Были примеры, когда люди оспаривали нарушения, но на каждое оспоренное нарушение тут же прилетает 20 других. Нарушением является всё. Например, последнее нарушения у него: к нему пришли сотрудники и сказали, что его вызывают — он вышел без шапки, а там видеорегистратор. <...> По правилам внутреннего распорядка нельзя находиться на улице без головного убора. <...> . Этих поводов может быть тысяча, было бы желание. И вот желание появилось, — поделилась она.

По словам Ефимовой, изначально на Урлашова составили положительную характеристику, где указали, что у него в последнее время не было нарушений или конфликтов, отметили высокий IQ, работу в колонии, сохранение социальных связей на воле и погашенный на две трети штраф.

Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля на прямых выборах в 2012 году. Он победил единоросса, выступая с кампанией под лозунгом «Против жуликов и воров». Проработав главой города чуть больше года, он на митинге, проведённом вместе с КПРФ, «Справедливой Россией» и «Гражданской платформой», объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора. Вскоре после этого его задержали по обвинению в коррупции.

Сначала политику предъявили получение «отката» в размере 14 млн рублей, а затем — взятки в размере 30 млн рублей. По данным правоохранительных органов, первую сумму он требовал с единоросса Сергея Шмелёва, который руководил компанией «Радострой» — организация должна была дать «откат» с контракта по уборке мусора. Вторую взятку, по данным следствия, Урлашов требовал с предпринимателя Эдуарда Авдаляна, в обмен предлагая ему контрольный пакует акций компании «Ярдорстрой».

Урлашов не признал вину. В 2016 году суд признал его виновным, его срок истекает в 2026 году. Также ему назначили штраф в размере 60 млн рублей. В 2018 году он просил президента Владимира Путина о помиловании, но глава государства отказал политику.