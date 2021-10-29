Стало известно о намерении США выдворить ещё 55 российских дипломатов
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:36, 29 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ближайшие месяцы США могут покинуть ещё 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства РФ. Такое требование выдвинул Вашингтон. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что обстановка на дипломатическом фронте, таким образом, ещё больше усугубится. Комментарий Захаровой приводится на сайте российского дипведомства.
С учётом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что ещё 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится, — сообщила Мария Захарова.
Она уточнила, что в настоящее время у США в России работают около 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 человек.
Ранее Мария Захарова предложила США «остановить маховик эскалации».