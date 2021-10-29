Стало известно о намерении США выдворить ещё 55 российских дипломатов

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«Остановить маховик эскалации» и начать честный, взаимоуважительный разговор по всем «раздражителям в двусторонних отношениях предлагает Россия США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вновь предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся «раздражителям» в двусторонних отношениях, — заявила Захарова. Она напомнила, что именно Штаты начали конфронтацию, поставив...