https://static.news.ru/photo/a978a21e-d5f7-11e9-85b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Должностные лица, которые допустили отъезд предполагаемого шпиона США Олега Смоленкова за границу, понесли дисциплинарное наказание. Действия сотрудников администрации президента расценили как безответственность.

Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну, — сообщил источник « Интерфакса », знакомый с ситуацией.

Запрет был введён весной 2017 года в связи с обострением двусторонних отношений. Как раз в это время Смоленков с семьёй и выехал в Черногорию. Его поиски начались в сентябре 2017 года после того, как родственники шпиона обратились в СКР с сообщением о его бесследном исчезновении.

Об агенте США стало известно 9 сентября, когда CNN сообщил, что власти Штатов тайно вывезли его из России. По некоторым данным, он работал в администрации президента и якобы имел доступ к ценной информации.

Ранее в СМИ появилось фото предполагаемого шпиона. Судя по снимку, он предназначался для документов. Когда была сделана фотография и в каком возрасте, не уточняется, писал News.ru.