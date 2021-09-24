Стало известно о готовящихся отставках в правительстве Крыма

Новые отставки будут проведены в Совете министров Крыма. Об этом РИА Новости сообщил источник в крымском правительстве. Ранее своих должностей лишились вице-премьер республики Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения, курс на обновление структуры власти продолжится, — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что своих должностей могут лишиться министр транспорта Крыма Евгений Исаков, а также руководители ряда других ведомств. Кроме того, планируется сократить число вице-премьеров.

Ротации коснутся и глав ряда городов республики, — отметил источник.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова. Об этом стало известно 23 сентября. Накануне руководитель региона внёс соответствующий вопрос на рассмотрение Госсовета. Большинство депутатов поддержали увольнение Кабанова.

А 22 сентября по собственному желанию с занимаемой должности ушёл и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве и арестованы судом на два месяца.