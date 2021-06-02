Стало известно, о чём на самом деле будут говорить Путин и Байден

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков раскрыл темы, о которых при встрече будут говорить российский и американский президенты. Скорее всего, это будут вопросы кибербезопасности и вооружения, пишет Лента.ру.
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Международное сообщество ждёт от России и США, от двух крупнейших ядерных держав, запуска структурированного, регулярного диалога по ситуации в сфере стратегической стабильности, — пояснил Рябков.
Дипломат добавил, что встреча двух лидеров в Женеве, которая состоится 16 июня, является важной для политики обеих стран. Она может стабилизировать отношения между Россией и США, которые в настоящее время являются довольно шаткими.
Как сообщалось ранее, повестки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, но в МИД готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.