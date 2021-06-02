Стало известно, о чём на самом деле будут говорить Путин и Байден

https://static.news.ru/photo/15d16df0-c355-11eb-8626-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков раскрыл темы, о которых при встрече будут говорить российский и американский президенты. Скорее всего, это будут вопросы кибербезопасности и вооружения, пишет Лента.ру.

Также это будет область информационно-коммуникационных технологий, по работе в сфере которой Владимир Путин подготовил программу. Но главным станет вопрос стратегической стабильности, по которому российское руководство передало США несколько предложений. На данный момент на них нет ответа.

Международное сообщество ждёт от России и США, от двух крупнейших ядерных держав, запуска структурированного, регулярного диалога по ситуации в сфере стратегической стабильности, — пояснил Рябков.

Дипломат добавил, что встреча двух лидеров в Женеве, которая состоится 16 июня, является важной для политики обеих стран. Она может стабилизировать отношения между Россией и США, которые в настоящее время являются довольно шаткими.

Как сообщалось ранее, повестки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, но в МИД готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.