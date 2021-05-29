Стало известно, о чём договорились Путин и Лукашенко в Сочи

https://static.news.ru/photo/d17a5c28-c095-11eb-b1b0-96000091f725_660.jpg Владимир Путин, Александр Лукашенко Фото: РИА Новости

Авиакомпания «Белавиа» расширит географию полётов в Россию. Об этом на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что решено открыть новые рейсы авиаперевозчика в российские города. Для «Белавиа» это особенно важно на фоне вынужденного сокращения полётов в Европу.

Кроме того, как сказано в сообщении, «окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита». Первый, в размере $500 млн, республика получила 30 декабря 2020 года.

Ограничения на полёты «Белавиа» в Евросоюз были введены после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в белорусской столице после сообщений о минировании. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск.

О межгосударственном кредите на сумму $1,5 млрд Россия и Белоруссия договорились в сентябре 2020 года. Часть этих денег предназначена для рефинансирования прежних долгов. В апреле 2021-го министр финансов Белоруссии Юрий Селивёрстов заявлял, что Минск планирует получить второй транш до конца июня. Незадолго до этого, в феврале, появилась информация о переговорах Минска и Москвы по новому кредиту, в размере $3 млрд.

Сейчас Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Он прилетел в Сочи 28 мая. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.