Стало известно новое место работы Чубайса

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Анатолий Чубайс назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями.

Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

2 декабря президент Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Куликова, передавал NEWS.ru.

Песков, комментируя отставку Чубайса с поста главы «Роснано», заявил, что это решение связано с «обычным ротационным процессом». В последний день работы Чубайса, 3 декабря, компания выпустила ролик, посвящённый уходящему руководителю. Видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику стала знаменитая песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева.