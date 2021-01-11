Стало известно, кто представит Россию на инаугурации Байдена

https://static.news.ru/photo/efdb5214-5482-11eb-8ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Соединённые Штаты направили России приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Она пройдёт на ступенях Капитолия в Вашингтоне 20 января.

Об этом рассказали в российском посольстве, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что Москву в Вашингтоне будет представлять посол РФ в США Анатолий Антонов.

Известно, что на церемонии также будут присутствовать бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с жёнами, девизом же инаугурации Байдена станет «Объединённая Америка». Данная тема отражает приверженность избранного президента и вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне. Это позволит 20 января обеспечить безопасность при инаугурации избранного президента Джо Байдена. Данный режим уже действует в американской столице. Его по собственной инициативе ввели городские власти. Решение Трампа потребовалось, чтобы Вашингтон получил федеральную помощь.