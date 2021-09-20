Стало известно, кто может возглавить «ЕР» в Госдуме восьмого созыва

Стало известно, что возглавить фракцию «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва может врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев. Нынешний лидер партии в Госдуме Сергей Неверов может быть переведён на другую должность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На пост руководителя фракции, скорее всего, будет предложен Владимир Васильев, который до того, как стал главой Дагестана, занимал эту должность, — сказал он.

Источник также уточнил, что Васильев набрал большинство голосов в Заволжском одномандатном округе Тверской области. В связи с этим он уверенно лидирует в этом округе.

Что же касается Неверова, то он, предположительно, «будет предложен новым депутатским составом фракции на высокую должность». Тем не менее окончательное решение пока ещё не принято — для утверждения всех вопросов потребуется коллегиальное решение партии.

Ранее партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем на выборах в Госдуму. На втором месте оказалась КПРФ, показавшая результат 18,93%.