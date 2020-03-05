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Законопроект о поправках в Конституцию внесён в проект повестки заседания Совета Федерации 11 марта. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

О необходимости изменить Конституцию президент России Владимир Путин заявил 15 января во время послания Федеральному собранию. 2 марта глава государства внёс поправки в Госдуму. В одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ. Документом также предполагается закрепление в Основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Законопроект о поправках будет принят, если его одобрят не менее двух третей депутатов Госдумы, три четверти и более членов Совета Федерации и две трети региональных парламентов. После этого документ должен подписать президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внеплановые заседания заксобраний регионов России, на которых планируется утвердить поправки в Конституцию, назначили на 12 марта.