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Стало известно, когда может состояться прямая линия Путина

11:23, 16 июня 2021
Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента Владимира Путина должна состояться в конце июня — начале июля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Руководители главных федеральных телеканалов говорили о 24 июня. Другой источник уверяет, что речь идёт о 30 июня. Третий же источник, близкий к администрации президента, подтвердил, что прямая линия должна состояться в ближайшие несколько недель, но точную дату не назвал. Кроме того, мероприятие может быть перенесено из-за пандемии коронавируса.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подготовка к прямой линии уже началась, однако о точной дате он умолчал. Таким образом, можно предполагать, что мероприятие состоится в ближайшие летние месяцы, однако о точной дате будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти шести российских регионов ужесточили ограничения. 

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