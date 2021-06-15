Стало известно, когда может состояться прямая линия Путина

Прямая линия президента Владимира Путина должна состояться в конце июня — начале июля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
Руководители главных федеральных телеканалов говорили о 24 июня. Другой источник
В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подготовка к прямой линии уже началась, однако о точной дате он умолчал. Таким образом, можно предполагать, что мероприятие состоится в ближайшие летние месяцы, однако о точной дате будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти шести российских регионов ужесточили ограничения.