Стало известно, когда может состояться прямая линия Путина

https://static.news.ru/photo/b74be606-ce7c-11eb-aac0-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Прямая линия президента Владимира Путина должна состояться в конце июня — начале июля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Руководители главных федеральных телеканалов говорили о 24 июня. Другой источник уверяет , что речь идёт о 30 июня. Третий же источник, близкий к администрации президента, подтвердил, что прямая линия должна состояться в ближайшие несколько недель, но точную дату не назвал. Кроме того, мероприятие может быть перенесено из-за пандемии коронавируса.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подготовка к прямой линии уже началась, однако о точной дате он умолчал. Таким образом, можно предполагать, что мероприятие состоится в ближайшие летние месяцы, однако о точной дате будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти шести российских регионов ужесточили ограничения.