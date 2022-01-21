Стало известно, какую должность может занять Поклонская

Экс-генпрокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять должность заместителя главы Россотрудничества, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом сама Поклонская сказала агентству, что комментировать её будущую работу пока рано. Накануне в МИД России сообщили, что экс-депутат не будет назначена послом РФ в Кабо-Верде по «личным обстоятельствам».

Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается, — сказал собеседник агентства.

Сама экс-депутат отказалась от комментариев касательно своего дальнейшего трудоустройства, назвав их преждевременными. Она выразила готовность работать в любой должности, где будет полезна стране и её руководству.

Ранее в МИД России сообщили, что Поклонская не будет назначена послом в Кабо-Верде в связи с личными обстоятельствами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что кандидатуры на должность посла России в Кабо-Верде пока не согласовывались.

Президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде в середине октября 2021 года.