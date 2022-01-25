Стало известно, каким будет ответ США на предложения по безопасности

В ответ на российские предложения по гарантиям безопасности Соединённые Штаты намерены обозначить области, в которых могут отреагировать на обеспокоенность России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС. По его словам, США координируют письменный ответ на требования России с ЕС и НАТО.

В ответе американской стороны <...> будут названы области, в которых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России, а также перечислены действия России, которые вызывают тревогу у Европы, — сказано в материале.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону. Он уточнил, что перед тем как уступить Москве, США проконсультируются с партнёрами, среди которых будет Украина.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными какие-либо выводы о позиции США по российским предложениям. Он призвал дождаться официального ответа американской стороны, после которой будут сделаны все необходимые выводы, основанные на концептуальных установках главы государства.