Стало известно, где Навальный будет отбывать наказание

https://static.news.ru/photo/42947248-5842-11eb-87af-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

После вступления приговора в силу, Алексей Навальный будет этапирован в одну из колоний Центрального федерального округа. Об этом сообщил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

По словам Зуева, оппозиционер будет отбывать наказание в одной из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах. По закону осуждённый должен быть направлен в исправительное учреждение по месту проживания, однако в Москве таких колоний нет.

Поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ, - цитирует правозащитника Интерфакс.

Также Зуев не исключил, что Навальный сможет отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в столице, однако счёл данный вариант маловероятным.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Об этом писал NEWS.ru.