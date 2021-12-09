Стало известно, что США попросят Украину пойти на уступки Донбассу

Власти Соединённых Штатов могут оказать давление на Киев, чтобы добиться уступки части автономии самопровозглашённым республикам Донбасса, заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер, передаёт Associated Press. По его мнению, в задачи президента США Джо Байдена входит убеждение Киева принять реальную ситуацию на востоке страны, при этом не создавая впечатление уступок Москве.

Задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту [РФ Владимиру] Путину, — сказал Пайфер.

Как заявил дипломат, предоставление автономии территориям на востоке Украины может затронуть сферы медицины, образования, а также правоохранительные органы.

Ранее британская газета Financial Times написала о том, что заявление Байдена о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности России расширением НАТО само по себе является значительной уступкой Путину. Авторы отметили, что Москва будет добиваться от НАТО обязательств об отказе от расширения на восток и размещения своего контингента в странах, граничащих с РФ.

Издание указывает, что упоминание американского лидера о поиске потенциального «компромисса» с Москвой в Восточной Европе испугает ряд членов НАТО и союзников США в этом регионе. Они опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе.

В Белом доме пообещали объявить дату встречи «на высоком уровне» США, не менее четырёх союзников по НАТО и России до конца недели. По словам Байдена, на мероприятии стороны обсудят будущее проблем, упоминаемых Россией в связи с расширением НАТО.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.