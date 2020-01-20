https://static.news.ru/photo/2c1e61c2-3b92-11ea-b25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России будет формировать Государственный совет. Статус этого органа будет определяется федеральным законом.

Это следует из законопроекта о поправках в Конституцию.

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти РФ, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование президентом РФ Госсовета РФ, — говорится в пояснительной записке.

15 января Владимир Путин о время послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции приоритет российских законов над международным правом, усилить роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации.

Перед внесением изменений в Основной закон страны пройдёт голосование. В Кремле считают, что эта процедура не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения, писал NEWS.ru.