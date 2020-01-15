https://static.news.ru/photo/2c80056c-37fa-11ea-9f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Конституционные поправки, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, изменят российскую политическую систему. Они также повлияют на сценарии транзита власти в 2024 году.

Возможные варианты назвала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Один из сценариев предполагает, что к 2024 году Владимир Путин встанет во главе правящей партии. Это обусловлено тем, что у фракции будет контроль над правительством, а будущий президент должен будет с ним считаться.

Согласно двум другим сценариям, Путин может перейти в Госсовет или Совет безопасности.

Всё будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент, — рассказал один из собеседников издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отставка кабинета министров — это не просто желание «подхлестнуть» старую машину, это полная смена политического рельефа. Такое мнение высказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. По его словам, команда меняется под позиции, заявленные в послании президента Федеральному собранию.