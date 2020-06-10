Стали известны страны, чьи представители приедут на парад Победы в Москву

https://static.news.ru/photo/9506374c-ab0d-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны, подтвердившие визит своих представителей в Москву на парад Победы. Это Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Сербия и Хорватия.

В числе приглашённых представитель Кремля назвал и лидеров частичнопризнанных республик Абхазии и Южной Осетии (официально — это регионы Грузии). При этом Песков отметил, что ряд лидеров других стран также получил приглашение, Россия ожидает от них подтверждение «со дня на день».

Президента Украины Владимира Зеленского Кремль не пригласил. По словам пресс-секретаря президента РФ, это связано с тем, что Киев вышел из СНГ и «ни разу не сигнализировал о своём желании разделить радость от праздника Победы».

Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Дату празднования ввиду улучшения эпидемиологической обстановки перенесли на 24 июня.

Как писал NEWS.ru, глава государства и приглашённые в Москву высокопоставленные гости будут находиться на трибуне, а само мероприятие будет проходить в максимально обычном режиме.