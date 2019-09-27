https://static.news.ru/photo/3359c3e2-e1a5-11e9-8daa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента Дональда Трампа и главы российского МИДа Сергея Лаврова двухгодичной давности. В ходе разговора Трамп заявил, что не беспокоится по поводу вмешательства России в выборы 2016 году, так как США то же самое делали в других странах.

Разговор, о котором идёт речь, состоялся между Трампом, Лавровым и на тот момент послом РФ в США Сергеем Кисляком. Сотрудники администрации президента обеспокоились тем, что Трамп мог своими высказываниями якобы поощрять Россию за вмешательство в выборы, сообщает Washington Post.

Трамп, по сведениям издания, даже якобы посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям двух стран. И если бы не американские СМИ, то нынешний президент США уже давно мог бы иметь хорошие отношения с РФ.

В этой же беседе Трамп раскрыл «секретные данные» об источнике разведки в ИГ (запрещена в РФ). В итоге доступ ск стенограмме был жёстко ограничен определённым кругом лиц.

Ранее News.ru сообщал, что доступ к содержанию разговоров президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным ограничили в Белом доме. Это сделано по совету Секретной службы страны.