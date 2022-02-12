Стали известны подробности о состоянии Жириновского

О выписке лидера ЛДПР Владимира Жириновского речи пока нет, он продолжает лечение, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Жириновский проходит лечение от коронавируса в ЦКБ со 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. Как ранее сообщил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов, политик «идёт на поправку».

Нет, пока о выписке не может быть речи. Идёт лечение, — сказал собеседник агентства.

Ранее представители ЛДПР обратились в полицию из-за распространения ложной информации о смерти Жириновского. Сергей Каргинов передал правоохранительным органам данные о всех звонках неизвестных лиц, которые распространяли ложные сведения. По словам Каргинова, политик «идёт на поправку», он взаимодействует с членами партии и отдаёт распоряжения.

Центральный аппарат ЛДПР также обратился к членам партии и призвал не верить слухам о смерти лидера либерал-демократов. Во фракции назвали такие сообщения дезинформацией и попросили фиксировать подобные сообщения для дальнейшего использования в уголовных делах.