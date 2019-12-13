Новый контракт России и Турции на поставку С-400 предполагает передачу технологий Анкаре и совместное производство данных систем ПВО.
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Уточняется, что первый полковой комплект уже доставлен в Турцию: в апреле после обучения комплексы встанут на боевое дежурство. Что касается второго комплекта С-400, то ведутся переговоры о совместном производстве.
Договор о поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Точной даты подписания договора пока никто не может назвать, но это должно произойти до апреля 2020 года, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Турция должна избавиться от российских систем ПВО С-400.
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