https://static.news.ru/photo/3eb2f5ee-1dd0-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Новый контракт России и Турции на поставку С-400 предполагает передачу технологий Анкаре и совместное производство данных систем ПВО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонной промышленности Турции.

Уточняется, что первый полковой комплект уже доставлен в Турцию: в апреле после обучения комплексы встанут на боевое дежурство. Что касается второго комплекта С-400, то ведутся переговоры о совместном производстве.

Договор о поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Точной даты подписания договора пока никто не может назвать, но это должно произойти до апреля 2020 года, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, помощник министра обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Турция должна избавиться от российских систем ПВО С-400.